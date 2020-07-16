بالفيديو: أطنان النفايات تحاصر أهالي بعقوبة والبلدية تبرر ذلك بحملات 'إكساء الشوارع'

والى منطقة السوامرة او الحصري تبدو الأمور أكثر سوءا. أطنان من النفايات تحاصر المنازل والعوائل تبدو مستاءة من ساستهم الذين تركوهم بعد ان نالوا مرادهم في الانتخابات بدون ان يكلفوا انفسهم لزيارة المنطقة البائسة خدميا.بلدية بعقوبة نفت الاتهامات وأوضحت بأن آلياتها تعمل جاهدة في كل مكان، لكن حملة اكساء المنطقة وتنظيف سواقيها السطحية حالت من دون وصول الآليات.

غالبية الساسة ولطالما صدعوا رؤوسنا بإنجازات لا تعد ولا تحصى، لكن واقع الحال هنا يجسد زيف هذه الانجازات .

تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.