أكدت وزارة الصحة ان هذه المواقع آمنة بدرجة عالية بمنع انتشار الوباء خارجها، لطمأنة المواطنين المتخوفين من هذه المواقع الجديدة .
وتبقى المؤسسات الصحية بحالة من التأهب والاستعداد الكبيرين لمواجهة تمدد الوباء الذي ازدادت أعداد الإصابات به لأكثر من خمسة أضعاف خلال الشهر الماضي .
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
وتبقى المؤسسات الصحية بحالة من التأهب والاستعداد الكبيرين لمواجهة تمدد الوباء الذي ازدادت أعداد الإصابات به لأكثر من خمسة أضعاف خلال الشهر الماضي .
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تأهيل مراكز بديلة لاحتضان الاعداد المتزايدة من مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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