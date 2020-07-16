بالفيديو: تأهيل مراكز بديلة لاحتضان الاعداد المتزايدة من مصابي كورونا

أكدت وزارة الصحة ان هذه المواقع آمنة بدرجة عالية بمنع انتشار الوباء خارجها، لطمأنة المواطنين المتخوفين من هذه المواقع الجديدة .

وتبقى المؤسسات الصحية بحالة من التأهب والاستعداد الكبيرين لمواجهة تمدد الوباء الذي ازدادت أعداد الإصابات به لأكثر من خمسة أضعاف خلال الشهر الماضي .



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