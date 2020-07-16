وفد القبائل الليبية يتحدث عن اللقاء المرتقب مع السيسي في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت القاهرة 3 وفود ليبية رفيعة المستوى تضم شيوخ قبائل ومكونات وزعامات الشعب الليبي غربا وشرقا وجنوبا؛ حيث ينتظر لقاؤهم بمسؤولين مصريين. الدفاع العربي المشترك.. أول مطالب "الأعلى للقبائل الليبية" من القاهرة استثمارات أردوغان بليبيا.. سم إخواني لابتلاع شمال أفريقيا وتمثل الوفود الثلاثة أكبر حشد قبلي ليبي تشهده العاصمة المصرية؛ إذ يضم عددا من قادة وعمد وشيوخ القبائل من بينهم الشيوخ بلعيد الشيخي والباشا صالح الأطيوش، وصالح الفاندي، ووليد اللواطي، وسليمان بوالخنة الدرسي.

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