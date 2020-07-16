الصين عن عقوبات أمريكا بهونج كونج: تضر بمصالحكم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهمت الصين، الخميس، الولايات المتحدة بانتهاج "منطق العصابات" بعد توجيه الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الوضع الخاص لهونج كونج بموجب القانون الأمريكي ردا على تطبيق بكين تشريعات أمنية جديدة في المدينة.



وقال مكتب الاتصال الصيني في المركز المالي الآسيوي إن الخطوة لن تضر إلا بالمصالح الأمريكية ولن يكون لها تأثير يُذكر على هونج كونج.

وأضاف في بيان: "يجسد تدخل الولايات المتحدة غير المبرر وتهديداتها المخزية منطق العصابات وسلوك التنمر".

وتابع: "لا يمكن لقوة خارجية أن تعرقل عزم الصين على الحفاظ على السيادة الوطنية والأمن من أجل ازدهار واستقرار هونج كونج في الأمد الطويل".

ونهاية الشهر الماضي، أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج.

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ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج.

والثلاثاء الماضي، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنهاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونج كونج، مما يسمح له بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات للمسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية المشاركة في فرض القانون.

وهددت الصين بالرد بفرض عقوبات واستدعت السفير الأمريكي للاحتجاج.

وقالت حكومة هونج كونج، أمس الأربعاء، إنها ستدعم أي إجراء تتخذه بكين ضد الولايات المتحدة.