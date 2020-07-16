قرقاش: عالمنا العربي لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي دون عقاب

الخليج 365الخميس 2020/7/16 12:49 م بتوقيت أبوظبي
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، أن العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب.
وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر "تويتر": "لا بد لزمن تدخل الحشود والمليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي".
وشدد على أن "التاريخ سيحكم بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي".
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، حذر من التبعات الخطيرة التي ستنجم عن طبول الحرب التي تقرع حول سرت بليبيا، مجددا في الوقت نفسه تمسك بلاده بوقف إطلاق النار واللجوء للحل السياسي.
وجدد قرقاش دعوة الإمارات إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب الحكمة، والدخول في حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي وغاياته".
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