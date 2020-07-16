ترامب وكيم.. لا قمة قبل الانتخابات الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قلل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من احتمال عقد قمة أخرى مع كوريا الشمالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال بومبيو، في مقابلة عبر بث مباشر على الإنترنت مع صحيفة (ذا هيل) الأربعاء: "الانتخابات تقترب والرئيس دونالد ترامب يريد المشاركة فقط إذا كانت هناك فرصة لتحقيق تقدم حقيقي".

وأشار إلى أن الكوريين الشماليين "اختاروا في هذه المرحلة عدم المشاركة بطريقة يمكن أن تؤدي إلى حل".

وحول إمكانية عقد قمة، أضاف: "الآن يوليو. أعتقد أن هذا غير محتمل، لكن في حالة كان ذلك مناسبا، واعتقدنا أن من الممكن تحقيق تقدم ملموس فأفضل طريقة للقيام بذلك تتمثل في اجتماع الرئيس ترامب مع الزعيم كيم، أنا واثق من أن الكوريين الشماليين والرئيس ترامب سيجدون أن ذلك في مصلحتنا".

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والأسبوع الماضي، قالت كيم يو جونج، أخت الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن أي قمة أخرى بين زعيم كوريا الشمالية وترامب غير محتملة هذا العام، لكن "شيئا مفاجئا ربما يحدث".

وآنذاك، قال بومبيو، خلال تفاعل عبر الإنترنت مع النادي الاقتصادي في نيويورك، إن ثمة نقاشا مع كوريا الشمالية أكثر من المعلن وإنه "متفائل" بشأن إمكانية إجراء محادثات على مستوى رفيع قبل مرور وقت طويل.

وتوقفت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية منذ المحادثات على مستوى العمل التي أجرتها الدولتان في السويد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تظل وجهات نظر البلدين مختلفة إلى حد كبير حول كيفية المطابقة بين خطوات نزع السلاح النووي الشمالي في مقابل الحصول على تخفيف للعقوبات من قبل واشنطن.

