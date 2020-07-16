شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بدء التجارب السريرية في أبو ظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، اليوم الخميس، بدء التجارب السريرية في أبو ظبي للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا.



وأكد مكتب أبو ظبي الإعلامي، عن بدء التجارب السريرية للمرحلة الثالثة من لقاح محتمل لكورونا.

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