«البرلمان الليبي طلب تدخل الجيش المصري» .. «ميثاق الأمم المتحدة» يمنح الشرعية والقانونية لمصر للتدخل في ليبيا

أعلنت القبائل الليبية تأييدها الكامل لمجلس النواب وللجيش الوطني، ودعمها لدعوة مصر للتدخل لحماية الأمن القومي الوطني والمصري، الأمر الذي يشير إلى دور هذه القبائل المحوري في الأيام القادمة، وقدرتها على إحداث نقلة نوعية في الأزمة الليبية، وتشكيلها "سدا منيعا" في وجه الأطماع التركية وحلفائها.
ووصل وفد من المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية إلى القاهرة، الأربعاء، لإعلان تأييد القبائل للدعوة، التي أطلقها مجلس النواب الليبي، للقوات المسلحة المصرية بالتدخل عسكريا لحفظ الأمن القومي الليبي.
الشرعية والقانونية لمصر للتدخل في ليبيا
يؤكد ميثاق الأمم المتحدة في مادته الحادية والخمسين أنه يحق لأي دولة الدفاع عن نفسها في حال وجود تهديدات عند حدودها، ويحق لأي دولة التدخل إذا طلب منها ذلك عبر القنوات الرسمية بحسب سكاي نيوز.
ويمنح هذا "البند الأممي"، الشرعية والقانونية لمصر للتدخل في ليبيا، وخصوصا أن السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب المتمثلة بمجلس النواب، دعت الجيش المصري لمواجهة النفوذ التركي في ليبيا لما يمثله من تهديد مباشر لأمن البلدين وفقاً لتقرير سكاي نيوز.
ويضاف إلى ذلك، دعوات الجيش الوطني الليبي لمصر إلى التدخل، ودعوة القبائل الليبية إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، والتحرك العاجل بغية القضاء على الميليشيات والمرتزقة والفصائل المسلحة.
ويرى مراقبون أن مواقف أعيان ومشايخ القبائل الليبية تعكس رغبة الشعب الليبي في التصدي للغزو التركي لبلادهم حيث أجمعوا على اعتبار التدخل المصري موقفا عربيا أيقظ المجتمع الدولي الذي لطالما غضّ الطرف عن الأزمة التي تفاقمت بعد التدخل التركي الذي يغذي الإرهاب في المنطقة بالعناصر المتطرفة والأسلحة.
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