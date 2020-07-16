شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن أسماء الأعضاء الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب رجائى عطية، أسماء المحامين الجدد الذين اجتازوا الكشف الطبى بالقاهرة فى أيام 12 -17- 19-30 مايو الماضى و1-2-7-9-14-15-16-20-21-30 يونيو الماضى.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين قرر من قبل دعوة هيئة مكتب مجلس النقابة للاجتماع يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يوليو، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وذلك للنظر فى عدة موضوعات مهمة وفقا لجدول أعمال الهيئة.

وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قد خاطب من قبل رئيسى مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور على عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتى نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وجاء النص الوارد بالخطابين الموجهين لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب على:

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نصت الفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

ولما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

لذلك برجاء التكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.