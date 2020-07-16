شكرا لقرائتكم خبر عن آخر زعيم لأغلبية الشورى: عودة "الشيوخ" ضرورة.. والسادات استلهم وجوده من الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف محمد رجب أحد الأعضاء التاريخيين بمجلس الشورى -الشيوخ حاليًا- عودة الغرفة الثانية من البرلمان بالأمر المهم للغاية، مؤكدًا أن بعض الأفكار والمشروعات التي طرحت في مجلس الشورى القديم كانت كفيلة بحل بعض المشاكل الكبرى في مصر، لكن للأسف الحكومات لم تكن تعيرها اهتمامًا .

وأكد رجب الذي شغل منصب زعيم الأغلبية في مجلس الشورى لأكثر من 10 سنوات ان هناك أهمية بالغة لوجود غرفتين برلمانيتين بحيث يكون لكل منهما اختصاصات متوازنة مع الغرفة الأخرى.

وأوضح رجب لـ"الخليج 365" أن الدول الـ5 الكبار الذين لهم حق الفيتو فى مجلس الأمن يعملون لديهم غرفتين برلمانيتين معتبرًا أن هذا الأمر ضروري فى ظل الممارسة الديمقراطية، ويضمن خروج التشريعات على نحو أكثر انضباطًا .

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وأكد رجب أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يريد تطبيق تجربة الكونجرس الأمريكى عندما تقدم بالتعديلات الدستورية التى تضمنت إنشاء مجلس الشورى لكن عند مناقشة القانون الخاص بالمجلس تم إضعاف الاختصاصات الخاصة به .

وأوضح أن مجلس الشورى فى عام 2007 وضع استراتيجية لتنمية سيناء كان من المقرر أن يتم الانتهاء منها عام 2017 لكن الحكومة وقتها لم تلتفت إليها، مطالبًا الحكومة بالنظر بعين الاعتبار لكل ما يصدر عن مجلس الشورى.