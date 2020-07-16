استرداد 13 ألف متر من أراضي الدولة غرب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الخميس، حملات لإزالة التعديات والمباني المخالفة، وذلك ضمن الموجة الـ 16 لاسترداد أراضي أملاك الدولة.

وقال اللواء حسن الجمال، رئيس مدينة برج العرب، إن الحملة نجحت في تنفيذ 6 قرارات إزالة أرقام 72، 73، 74، 75، 76، 77 لسنة 2020 لتعديات عبارة عن أسوار ومنازل.

وأضاف رئيس مدينة برج العرب، أن الحملة أسفرت عن استرداد 5000 متر مربع من أراضي الدولة ببرج العرب القديم، لافتًا إلى أنه جرى إحالة 3 مخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأوضح محمد هنداوي، رئيس حي العامرية ثان، أنه جرى إزالة تعديات على أراضي أملاك هيئة الآثار المصرية على مساحة 8000 متر بمنطقة الهوارية.