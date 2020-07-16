تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبرى 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و260 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيها، كما ارتفع سعر الكابوريا 5 جنيهات، ليتراوح 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات موقع العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها