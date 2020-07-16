الداخلية: تنفيذ 45 ألف حكم قضائي وضبط 170 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية توجيه حملاتها الأمنية المكبرة لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162 شخص شملت "رشاش جرينوف، 15 بندقية آلية، 24 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 128 فرد محلي، 270 طلقة مختلفة الأعيرة، 25 خزينة متنوعة، 194 قطعة سلاح أبيض".

ونفذت الحملات 45 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت "3 تشكيلات عصابية ضموا 13 متهما ارتكبوا 12 حادثا متنوعا، 229 قضية مخدرات بحوزة 249 متهما، فضلا عن إعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها، وفحص 80 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.