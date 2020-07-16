البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح: هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.4% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10574 نقطة. كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.52%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.48%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.36% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10617 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.

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