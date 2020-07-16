قالت كريستالينا جورجييفا ، مديرة صندوق النقد الدولي، إن أزمة كورونا دخلت في مرحلة جديدة تتطلب مرونة لتأمين "انتعاش دائم وعادل"، و العالم لم يتغلب على الأزمة حتى الآن، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي مقال على مدونة نشرت قبل أيام من اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين برئاسة السعودية، عددت جورجييفا الأولويات وهي الإبقاء على إجراءات الحماية الاجتماعية "إن لم يكن توسيعها"،ومواصلة إنفاق المال العام لتحفيز الاقتصاد.
ومن بين هذه الأولويات أيضا، شددت جورجييفا على ضرورة الاستفادة من "الفرصة التي لا تسنح إلا مرة واحدة في القرن"، وتتمثل بإعادة بناء عالم "أكثر عدالة ومراعاة للبيئة واستدامة وذكاء وخصوصا أكثر قدرة على المقاومة".
وحتى مع ظهور بعض المؤشرات الإيجابية، قالت جورجييفا "لم
لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى "التقدم الحاسم في البحث عن لقاحات وعلاجات يمكن أن تحفز الثقة والنشاط الاقتصادي".
واعترفت الخبيرة الاقتصادية في الوقت نفسه بأن "هذه السيناريوهات البديلة تدل على عدم اليقين الذي ما زال مرتفعا إلى درجة استثنائية".
وتعقد القوى الاقتصادية الكبرى في مجموعة العشرين قمة في ظروف صعبة مع استمرار انتشار الوباء، كما تقول منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يحذر: العالم لم يتغلب على أزمة كورونا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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