كوريا الجنوبية ترفع دعوى جنائية ضد أخت زعيم جارتها الشمالية

تنظر النيابة العامة في كوريا الجنوبية، إمكانية فتح قضية جنائية ضد كيم يو جونج، أخت زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفقًا لوكالة "يونهاب".

وذكرت الوكالة، أن "المحامي الكوري الجنوبي لي كيونج جاي، قدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في 8 يوليو، اتهم فيها كيم يو جونج، بهدم مبنى مكتب الاتصال بين الكوريتين بشكل غير قانوني. وهو يأمل، عن طريق ذلك، لفت انتباه الجمهور إلى حالة العلاقات بين سيئول وبيونج يانج،

التي تدهورت بشكل حاد في يونيو من هذا العام".

وتشير الوكالة، إلى أنه "من المرجح أن ترفض النيابة العامة، فتح دعوى جنائية، ضد كيم يو جونج، التي تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية، وذلك لاستحالة جمع الأدلة. وحتى إذا أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما يدين كيم يو جونج، فسيكون من

المستحيل تطبيقه عليها".

ويعاقب القانون الكوري الجنوبي على التدمير المتعمد لممتلكات الآخرين بغرامة كبيرة والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق بفيروس كورونا في مدينة تشانج وون بإقليم كيونج سانج جنوب شرق البلاد. ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن الرجلين في الثلاثينات والأربعينات من العمر عادا من العراق عبر مطار إنشتون الدولي إلى كوريا الجنوبية في يوم 14 يوليو الجاري، حيث كانا قد زارا العراق للأعمال منذ ديسمبر العام الماضي ويناير

العام الجاري.