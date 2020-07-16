السفارة الروسية تعلن عن مساعدات إضافية لقرجيزستان

قالت السفارة الروسية في قرجيزستان، اليوم الخميس، إن روسيا ستقدم مساعدة إضافية لهذا البلد، في مجال مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت السفارة، أن مجموعة من المختصين تابعة للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور" ومن وزارة الصحة الروسية، وصلت في بداية يوليو الجاري إلى بشكيك لدراسة الوضع الوبائي.

وأجرت المجموعة مشاورات في وزارة الصحة القرجيزية.

وبعد ذلك قدم الجانب الروسي كمية إضافية من منظومات الاختبار للكشف عن الإصابات بمرض كوفيد-19، وكذلك أجهزة تصوير حراري، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لتلبية احتياجات وزارة الدفاع القرجيزية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الاربعاء، أن بيانات الدراسات التي أجرتها بالتعاون مع مركز "جامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، تشير

إلى أن اللقاح ضد (كوفيد-19) آمن وإمكانية تحمله جيدة.ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك، عن بيان للوزارة،: بعد 28 يومًا من إجراء اللقاح لا تزال العلامات الحيوية للمتطوعين ضمن الحدود الطبيعية، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات سلبية خطيرة أو شكاوى صحية أو مضاعفات أو ردود فعل سلبية، ووفقا للدارسات

المختبرية والأدوات، يمكننا الحديث بثقة عن أمن اللقاح وإمكانية تحمله الجيدة.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة الأولى من المتطوعين المشاركين في اختبارات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي أجراتها خرجت من مستشفى بوردنكو العسكري.

