صفر إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني

أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية ،اليوم الخميس، عدم تسجيل أي إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني خلال اليوم الماضي، مع رصد إصابة واحدة وافدة في بلدية شنجهاي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل حالات جديدة يشتبه في إصابتها بكوفيد-19 أو حالات وفاة مرتبطة بالمرض يوم الأربعاء، بينما غادر 26 شخصا المستشفيات بعد تعافيهم من المرض خلال اليوم الماضي.

وحتى الآن، بلغ إجمالي الحالات الوافدة 1989 حالة في البر الرئيسي الصيني، من بينها 1905 حالات تماثلت للشفاء، فيما يصل مجموع الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 83612 حالة، بينها 259 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأربعاء، إن العالم سيجعل الصين "تدفع حتما" ثمن انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع The Hill.

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وأضاف في مقابلة مع موقع The Hill أن هذا الثمن سيتجسد في "تغير العلاقات" مع هذا البلد.

وتابع: "يمكنكم رؤية ذلك بوضوح، عندما أزور أي مكان أو أتحدث مع أي وزير خارجية كان، جميعهم مدركون لما سببته الصين للعالم".

وأردف بومبيو: "أنا واثق تماما من أن العالم سينظر للصين بشكل مغاير، وسيتعامل معها بشكل مختلف جذريا عما كان عليه الحال قبل هذه الجائحة الكارثية".

واتهمت الإدارة الأمريكية مرارا الصين بعدم الشفافية في ملف كورونا، وقال بومبيو في وقت سابق إن "الصين كان بمقدورها الحيلولة دون وفاة مئات الآلاف.