المخابرات العراقية : مقتل والي بغداد في تنظيم داعش بـ”عملية خاطفة”

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وقال الجهاز في بيان، إنه ”بعملية خاصة وخاطفة ونوعية يتمكن من قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني، ويده الإعلامية ليث جمال أبو البراء ونائبه العربي الجنسية قتال المهاجر“.

وأضاف البيان أن ”الجهاز سبق وأن قتل الوالي أحمد عيسى الزاوي أبو طلحة، ليحل محله المقتول لاحقا عمر الكرطاني“.

وتعلن القوات العراقية بين الحين والآخر عن قتل واعتقال عناصر من التنظيم في مختلف مدن البلاد، التي كان يسيطر عليها داعش، وسط تحذيرات من عودته خلال الفترة المقبلة رغم الهزائم التي مني بها في سوريا.

الجيش العراقي يلاحق فلول داعش

أعلن الجيش العراقي مؤخرا أنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي .

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تفصيلا، قال الجيش العراقي إنه أطلق مرحلة جديدة من عمليات ملاحقة فلول داعش في محافظة ديالى.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق إنها أطلقت عمليات “أبطال العراق الرابعة” في المحافظة الواقعة شرقي العراق.

وتهدف العملية لملاحقة فلول داعش وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران.

وتتم هذا العمليات بإسناد جوي من الطائرات العراقية وطائرات التحالف الدولي.