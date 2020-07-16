كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكالة الإمارات للفضاء تحدد موعد إطلاق مسبار الأمل للمريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، إن تقرر إطلاق مسبار الأمل، سيكون مبدئيًا في الفترة ما بين 20 و22 يوليو اعتماداً على تحسن الأجواء، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الأربعاء، تأجيل إطلاق "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ لعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل المسبار.

وفي وقت سابق، حددت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق، يوم 17 يوليو 2020 في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، موعدا جديدا لإطلاق مسبار الأمل.

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وقررت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل الإطلاق بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وقد أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة، في وقت سابق، عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ.

وتستعد الإمارات لإطلاق "مسبار الأمل"، وهو أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ، بعد منتصف هذه الليلة.