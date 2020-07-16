كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحدها يوجد أسفلها مدينة للموتى.. تعرف على 5 دول في العالم عبارة عن "مدن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجد العديد من الدول ومناطق الحكم الذاتي تختلف اختلافا تام عن الدول الموجودة في أذهان الكثيرين، في العالم لا تعدوا كونها مدينة داخل دولة أخرى، ولكن نجحت أن يكون لها نظام حكم خاص واستقلال عما حولها وأن يكون لها علمها الخاص.

الفاتيكان

دولة الفاتيكان هي مدينة الفاتيكان، وهي مدينة داخل مدينة تقع بأكملها داخل مدينة روما العاصمة الإيطالية، وتفصلها عنم روما أسوار خاصة، ومساحتها نصف كيلو متر وعدد سكانها 801 وتعتبر أصغر دولة في العالم مساحة وثالث أصغر دولة من عدد السكان، وتتميز بـ6 مداخل للدولة في حدودها يستخدم العامة منهم 3، ويعود أهميتها بابا الفاتيكان صاحب السلطة الروحية على المسيحيين الكاثوليك في العالم.

لم تظهر دولة الفاتيكان للوجود إلا عام 1929، عندما وقع موسوليني اتفاقا مع البابوية بأن تصبح دولة مستقلة وتفصل الكنيسة عن الدولة، عن تتنازل عن الولايات البابوية لإيطاليا وتدفع إيطاليا تعويض سنوي، ويتكون نظام الحكم بالفاتيكان من البابا ومعه مجمع الكرادلة من 120 كاردينال، ويحكم البابا لمدى الحياة بينما تدبير الشئون الخاصة للدولة يتركها البابا لرئيس الوزراء وهو كاردينال معين، والبابا الحالي البابا فرانسيس بينما رئيس الوزراء الكاردينال بيترو برولين، ويعين البابا جهازا إداريا يسمى الكوريا الرومانية، ويوجد إلى جانب رئيس الوزراء رئيس اللجنة البابوية.

يعتمد النظام القضائي على القانون الكنسي، ويوجد دستور بابوي يعود لعام 1967، وهي عضو بالأمم المتحدة ولها نشيد خاص اسمه "السلام البابوي"، ولها عملة خاصة هي الليرة الفاتيكانية وتستخدم في 3 دول هي إيطاليا والفاتيكان وسان مارينو، ولها جواز سفر يحمله 600 مواطن فاتيكاني يسكن أغلبهم خارج الفاتيكان.

وتتكون الدولة من كنيسة القديس بطرس، وساحته وكنيسة سيستينا ومكتبةو الفاتيكان ومتاحف الفاتيكان، وقصر لاتيران المقر البابوي، وحدائق الفاتيكان وأرشيف الفاتيكان والشوارع بينهما، وتعد دولة الفاتيكان الدولة الوحيدة المدرجة بأكملها على قائمة التراث العالمي.

تمتلك الفاتيكان 23 موقعا خارج أسوار الدولة، مساحتها أكبر من مساحة الفاتيكان نفسها، وأحد أشهر هذه الممتلكات المقر الصيفي للبابا وهي قلعة جاندلوفو، التي فتحها البابا فرانسيس للجمهور حين تولى منصبة، ومرصد الفاتيكان على جبل جرهام بالولايات المتحدة.

يعتبر من مميزات الفاتيكان الغريبة، وجود مدينة للموتى أسفلها بها رفات مسيحيين ماتوا عام 642 ميلاديًا، وبتوسطها مسلة مصرية تزن 350 طنا، نقلت من هليوبوليس، ويحرس البابا حرس سويسري وهو أصغر جيش في العالم، ويوجد نفق يربط الفاتيكان بقلعة سان أنجيلو انشئ عام 1277م لتهريب الباباوات أوقات الخطر وأنقذ النفق البابا 1527.

موناكو

تعتبر حدود دولة موناكو هي حدود مدينة موناكو وتقع بأكملها داخل الحدود الفرنسية على شاطئ الريفيرا الفرنسي وتبلغ مساحتها 2كم، وعدد سكانها 37 ألف نسمة، وتعتبر الدولة الأكثر كثافة في العالم، وهي أعلى دخل للفرد في العالم، وأقل معدل بطالة في العالم، والأجانب في موناكو عددهم أكبر من السكان ويتحدثوا اللهجة الموناكية، ويحكم المدينة آل غريمالدي منذ عام 1297، وتربط موناكو بمعاهدة بينها وبين فرنسا تعود لعام 1861 وجددت عام 1918، ونصت على حماية فرنسية محدودة لموناكو، ويتكون نظام الحكم من المير وهو رأس الدولة وجهاز تنفيذي على رأسه وزير الدولة، ويجب أن يكون فرنسي الجنسية وأربع وزراء ويوجد برلمان مشارك بالحكم من 24 عضو ينتخب كل 5 سنوات.

يعتمد اقتصاد موناكو على السياحة ولعب القمار، وكان يشكل لعب القمار 70% من اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية، ونظامها الضريبي الذي يعتبر الأكثر تساهلا في أوروبا، وتشتهر المدينة بسباق الفورميلا وهو أشهر سباقات السيارات في العالم ونادي موناكو وهو من أبرز الندية في الدوري الفرنسي، ومن أبرز معالمها السياحية هو كازينو مونت كارلو أبرز كازينو للقمار في أوروبا، ومتحف علوم المحيطات وقصر الأمير وكاتدرائية سانت نيكولاس، وحي مونت كارلو الشهير الذي يستضيف سباقات الفورميلا والكازينو الخاص به، وبطولة مونت كارلو للماسترز وهي من أبرز بطولات التنس في العالم، ومتاحف تذكارات نابليون، والذي لا يعرفه الكثيرون أن إذاعة مونت كارلو لا تبث من الحي الذي تحمل اسمه وإنما من باريس، غير ميناء هرقل الهام بالمدينة

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من الطريف أنه رغم اعتماد موناكو على سياحة الأثرياء، حيث توجد بها أغلى شقة سكنية في العالم ببرج أوديون، ويبلغ ثمنها 300 مليون يورو، إلا أنها أكثر دول العالم التي تحافظ على البيئة، فالحافلات تعمل بالديزل والكهرباء، وكذلك الحافلات المائية، وتفتخر مطاعمها بتقديم الثمار الطازجة، وبعضها يقدم قوائم طعام خالية من اللحوم، وتدار فنادقها بالطاقة النظيفة، وتوجد مبادرة للأمير ألبير الثاني، للحفاظ على الدلافين المخططة بالبحر المتوسط، ولكن في موجة كورونا الأخيرة أصيب الأمير ووزير الدولة.

سان مارينو

تضم دولة سان مارينو ٩ بلديات، هم في الحقيقة مدينة سان مارينو وضواحيها، وتقع سان مارينو بأكملها في إيطاليا، على جبال الابيني، وهي حبيسة ولا تطل علي أنهار أو بحيرات ومساحتها ٦١ كم مربع وتعداد سكانها ٣٠ الف نسمة في العالم وتعتبر ثالث أصغر دولة في العالم وأقل عدد سكان في الاتحاد الأوروبي

تستمد سان مارينو شهرتها من انها أقدم جمهورية في العالم أسسها الحجار مارينوس من راب عام ٣٠١ م، وانشا بها مجتمع للرهبان ويعتبر دستورها أقدم دستور ساري في العالم ويعود لعام ١٦٠٠م، وتتميز بنظام حكم فريد في منتخب برلمانها كل خمس سنوات ينتخب حاكمين لمدة ٦ أشهر يراسان الطاقم الوزاري للدولة وينتخب مجلس الاثني عشر وهو الذراع القضائي للدولة.