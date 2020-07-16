كفر مندا: إغلاق مخيم صيفي وإدخال طلاب للحجر الصحي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلق المجلس المحلي في كفر مندا مخيم الطلاب الصيفي في مدرسة الزيتون الابتدائية، وذلك إثر وصول معطيات جديدة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأحد الأطفال في القرية.
وصرح المجلس المحلي أن الطفل تواجد في مخيم مدرسة الزيتون الابتدائية، لذلك قررت وزارة المعارف إغلاق المخيم في مدرسة الزيتون الابتدائية".
وطلب من أهالي الأطفال المشاركين في مخيم الزيتون "صف ثالث، مجموعة الأسود" أن يدخلوا أولادهم للحجر الصحي.
وتمنى المجلس المحلي السلامة للجميع وطلب من أهالي القرية الالتزام الكامل بقرارات وزارة الصحة.
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