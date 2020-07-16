لندن: عاملو نظافة أزالوا جدارية لبانكسي في محطة قطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أن أنجز الفنان بانكسي عمله الجداري في محطة القطار التحت أرضي في لندن والتي كانت من أجل التشجيع على وضع الكمامة والتعقيم في كل مكان والحفاظ على النظافة والتباعد للوقاية من فيروس كورونا، أزال عاملو النظافة الجداريات دون علمهم بأنها من توقيع فنان الشارع البريطاني بناكسي، وذلك وفقًا لما أعلنت قناة "بي بي سي" أمس الأربعاء.

ونشر بانكسي عبر حسابه على "إنستغرام" تسجيلا مصورا يظهر رجلا يرتدي بزة بيضاء قد يكون الفنان نفسه، وهو يرسم جرذانا (حيواناته المفضلة في الأعمال الفنية) داخل شبكة المترو في لندن، مخفيا وجهه بكمامة ومعتمرا قبعة وواضعا نظارات واقية.

ويحمل هذا العمل عنوان "إذا لم تضع الكمامة فإنك لم تفهم شيئا". وهو يصوّر جرذا يعطس بجانب آخر يغطي فمه بكمامة.

وأشارت "بي بي سي" إلى أن العمل الذي كشف عنه عبر "إنستغرام" أزيل على يد عمال تنظيف في هيئة النقل المشترك في العاصمة البريطانية كانوا "يجهلون" أنه لبانكسي.

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تصوير شاشة من فيديو جدارة بانكسي الأخيرة

وقال مصدر في هيئة النقل "جرى التعامل مع هذا العمل كأي رسم غرافيتي آخر في الشبكة"، مضيفا "عمل فرق التنظيف يقوم على الاهتمام بنظافة الشبكة خصوصا في الأجواء الحالية".

وأوضحت الهيئة ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أن "العمل سُحب قبل أيام بسبب سياستنا الحازمة ضد رسوم الغرافيتي".

وقال متحدث باسم الهيئة "نود منح بانكسي فرصة تقديم رسالته إلى زبائننا بنسخة جديدة في موضع ملائم".