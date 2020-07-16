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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تواصل تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان .
وعبر هيئة الهلال الأحمر تم تقديم 40 طنا من المواد الإغاثية لـ 1370 أسرة بمخيم العليلي في مدينة الخوخة الساحلية كانت قد فرت منذ خمس سنوات من مدن الحديدة والدريهمي وحيس والحوك والحالي والربصة نتيجة بطش مليشيا الحوثي الإنقلابية .
وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنساني "هيئة الهلال الأحمر" على الجهود المبذولة في سبيل تخفيف المعاناة والدعم النوعي الذي يقدمه الهلال في الجوانب الأساسية المتعلقة بحياتهم .
وبلغ عدد السلال الغذائية، التي وزعت خلال هذا الأسبوع 2000 سلة غذائية أي ما يعادل 85 طنا.
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