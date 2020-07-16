شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بالأسلحة الرشاشة.

وقالت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 14.5 وعيار 12.7 ومعدل البيكا على القرى السكنية ومزارع المواطنين جنوب المنطقة بشكل هستيري. Advertisements وأضافت المصادر أن الاستهداف الحوثي خلف حالة من الخوف والهلع لدى المدنيين القاطنين في منازلهم. وتواصل المليشيات سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية في مناطق محافظة الحديدة، يأتي هذا الاستهداف بعد تمديد مجلس الأمن الهدنة الأممية وعمل البعثة الأممية لمدة ستة أشهر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية في الجبلية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.