شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 اطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، ، نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل المواطنين في مدينة حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في حيس ان المليشيات الحوثية المتمركزة من جهات الجنوب والشمال والشرق أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على منازل المواطنين في مركز المدينة واطرافها. Advertisements وأضافت المصادر ان نيران أسلحة الحوثي انهالت على منازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مما آثار رعب وخوف المدنيين العزل القاطنين في منازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة، مما ينتج عنها خسائر بشرية في صفوف المدنيين الابرياء

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