ضمن مبادرة «شكراً لكم».. «شرطة دبي السياحية» توعي بالإجراءات الاحترازية في الفنادق

الخميس 16 يوليه 2020

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرة في فندق سوفيتيل نخلة الجميرا، بهدف التوعية بالإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس «كورونا»، خصوصاً في ضوء التحضيرات التي تمت لاستقبال السياح مع بدء موسم الصيف، والإجازات الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.



ويأتي تنفيذ المحاضرة ضمن مبادرة «شكراً لكم»، التي أطلقتها الشرطة السياحية، بالعمل على التواصل مع فنادق إمارة دبي، إلى جانب حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى الإمارة، وتقديم الدعم لهم سواء في الجوانب الأمنية أو التوعوية أو الإرشادية أو المجتمعية.

وبمتابعة من العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية، قدم الوكيل أول حسين محمد السعدي والعريف أول مصطفى محمد المحاضرة التوعوية للعاملين في الفندق، والتي تضمنت شرح الإرشادات حول تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لكل المرافق والغرف، وارتداء الكمامات وغيرها من المتطلبات الهادفة لمنع انتشار فيروس «كورونا».

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وتطرقت المحاضرة إلى التوعية بدور الشرطة السياحية وبالقوانين المحلية، وتقديم النصائح والإرشادات الواجب اتباعها في التعامل مع السياح في إمارة دبي، وإجراءات التسجيل الفندقي والقوانين والأنظمة ذات الصلة بالخدمات الفندقية، وكيفية التعامل مع المعثورات والمفقودات في الفنادق.

كما تطرقت المحاضرة إلى شرح حول خدمات شرطة دبي وآلية التواصل على رقم 999 في الحالات الطارئة و901 في الحالات غير الطارئة، إلى جانب التوعية بالخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي «SPS»النوعية، والذكية إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري.

الجدير ذكره أن الشرطة السياحية زارت منذ إطلاق مبادرة «شكراً لكم» في الخامس عشر من الشهر الماضي، 586 فندقاً من فنادق إمارة دبي، والتقت مسؤوليها والعاملين فيها، واطلعت عن كثب على استعدادات استقبال السياح والزوار.