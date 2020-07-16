مصر تسجل 913 إصابة و59 حالة وفاة جديدة بكورونا

الخميس 16 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأربعاء، تسجيل 913 حالة إصابة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 59 حالة جديدة.



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وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 591 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و 4067 حالة وفاة.