شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: "مسبار الأمل" ينطلق إلى المريخ 20 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
وتأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز تانيجاشيما الفضائي في اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة. ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة سبعة أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.
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