الآسيوي يختار قطر لاستضافة مباريات دوري أبطال آسيا

رياضة 2020-07-16 | 09:26 216 مشاهدة بعث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برسالة إلى اتحادات كرة القدم والأندية المشاركة في منافسات دوري أبطال أسيا هذا الموسم، معلنا أن المباريات ابتداءً من دور المجموعات إلى نصف النهائي، ستقام في قطر.



وأعلن الاتحاد الآسيوي، استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) اعتباراً من 15 أيلول المقبل، بعد تعليقهما منذ آذار الماضي بسبب فايروس وذكر الاسيوي في رسالته: "مع الأخذ في الاعتبار أن قطر فقط أعلنت استعدادها لاستضافة دور المجموعات حتى نصف النهائي بنظام التجمع، وأن الدولة لديها أيضاً جميع القواعد والشروط اللازمة للاستضافة، لذلك وافقنا على استضافتها لاستئناف البطولة".وأعلن الاتحاد الآسيوي، استكمال مسابقتي الأندية (دوري الأبطال وكأس الاتحاد) اعتباراً من 15 أيلول المقبل، بعد تعليقهما منذ آذار الماضي بسبب فايروس كورونا ، حيث سيتم استكمال المسابقتين سيتم بنظام التجمع، أي إقامة المباريات في مكان واحد. يذكر ان الشرطة العراقي يشارك في هذه النسخة من دوري الابطال، إذ يلعب في المجموعة الأولى الى جانب اندية الأهلي السعودي والوحدة الاماراتي واستقلال طهران الإيراني. المحرر: محمد خليل

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