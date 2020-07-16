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الذهب يستقر قرب ذروة 9 سنوات إثر معادلة المخاوف من كورونا لبيانات صينية

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استقرت أسعار الذهب، الخميس، قرب أعلى مستوى لها في تسع سنوات إذ عادلت المخاوف من تزايد عدد حالات الإصابة بفايروس وتنامي التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية أثر بيانات إيجابية عن الاقتصاد الصيني.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1809.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش لكنه تحرك في نطاق ضيق بلغ نحو خمسة دولارات وظل أقل بمقدار 8.09 دولار فقط عن أعلى مستوى منذ أيلول 2011 والذي سجله في الأسبوع الماضي وبلغ 1817.71 دولار للأوقية.

واستقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة إلى حد كبير عند 1813.40 دولار.

ونما الاقتصاد الصيني 3.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بذات الفترة من العام الماضي متعافيا من انكماش قياسي مع انتهاء إجراءات العزل العام وتكثيف صانعي السياسات لإجراءات التحفيز.

وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس إن البيانات كانت متفاوتة وإن المستويات المرتفعة للذهب تعكس القلق المستمر في بعض قطاعات المستثمرين بشأن توقعات النمو لباقي العام الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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