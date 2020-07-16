هكذا ستوزع الاراضي للمستحقين في البصرة

اعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، الخميس، عن آلية توزيع قطع الاراضي للمستحقين في المحافظة.

وقال عضو خلية الأزمة في الحكومة المحلية لمحافظة البصرة حكيم المياحي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية أنه "بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لمحافظة البصرة ولقاءه بمحافظها أسعد العيداني تم التأكيد على توزيع قطع أراضي سكنية للمواطنين المستحقين".

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واوضح المياحي أن "آلية التوزيع ستتم من خلال تخصيص قطعة أرض سكنية لكل مواطن بصري غير مرتبط بوظيفة حكومية ولا يمتلك عقار سكني مسجل بأسمه، اما الموظفين غير المستفيدين فسيتم تخصيص قطعة أرض سكنية لهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع (مقر عمله الوظيفي )".

وعن البدأ بتوزيع وتخصيص قطع الأراضي السكنية، أوضح المياحي أن "عملية التوزيع ستبدأ بترويج المعاملات الخاصة بتخصيص الأراضي السكنية للمواطنين بعد الإنتهاء والسيطرة على جائحة كورونا في محافظة البصرة واستقرار الوضع الصحي فيها".