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صندوق النقد يحذر: إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف ثلاث مرات

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حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في حال غياب الدعم الحكومي الكافي، مما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير إن تحليل الموظفين في 17 دولة يشير إلى أن حالات إفلاس الشركات قد ترتفع إلى 12٪ من 4٪ قبل تفشي الوباء.

واضاف قد "ترتفع معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات في البلد العادي بأكثر من 20 نقطة مئوية في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والاستجمام والتعليم"، مبينا ان "الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه والنفايات قد لا تشهد سوى نمواً طفيفاً في معدلات الإفلاس".


ووفقًا للصندوق الذي يوجد مقره في واشنطن، فإن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تقلق بشأن الجدوى أو تتوقع إغلاقها نهائيًا خلال العام المقبل.

وقالت كريستينا جورجييفا، العضو المنتدب في مدونة ذات صلة، على الرغم من أن التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة وأن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير، فإن تكاليف الانسحاب المبكر أكبر من تكلفة الدعم المستمر عند الحاجة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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