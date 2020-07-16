صندوق النقد يحذر: إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف ثلاث مرات

حذر صندوق النقد الدولي، الخميس، من أن معدل إفلاس الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يتضاعف ثلاث مرات هذا العام في حال غياب الدعم الحكومي الكافي، مما يهدد بوقف الانتعاش الاقتصادي ويسبب عدم الاستقرار المالي.
واضاف قد "ترتفع معدلات الإفلاس في قطاع الخدمات في البلد العادي بأكثر من 20 نقطة مئوية في الخدمات الإدارية والفنون والترفيه والاستجمام والتعليم"، مبينا ان "الأنشطة الأساسية مثل الزراعة والمياه والنفايات قد لا تشهد سوى نمواً طفيفاً في معدلات الإفلاس".
ووفقًا للصندوق الذي يوجد مقره في واشنطن، فإن أكثر من ثلث الشركات الصغيرة في كندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تقلق بشأن الجدوى أو تتوقع إغلاقها نهائيًا خلال العام المقبل.
وقالت كريستينا جورجييفا، العضو المنتدب في مدونة ذات صلة، على الرغم من أن التكاليف المالية لدعم الشركات كبيرة وأن ارتفاع مستويات الديون يشكل مصدر قلق كبير، فإن تكاليف الانسحاب المبكر أكبر من تكلفة الدعم المستمر عند الحاجة.
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