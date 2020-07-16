سيئول: إصابة كوريين جنوبيين قادمين من العراق بفايروس كورونا

وقالت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إنه تم تأكيد إصابة اثنين من المواطنين الكوريين الجنوبيين القادمين من العراق بفايروس كورونا في مدينة تشانغ وون بإقليم كيونغ سانغ الجنوبي جنوب شرق البلاد، بحسب "روسيا اليوم".وذكرت أن الرجلين في الثلاثينات والأربعينات من العمر عادا من العراق عبر مطار إنشتون الدولي إلى كوريا الجنوبية في يوم 14 تموز الحالي، حيث كانا قد زارا العراق للأعمال منذ كانون الأول العام الماضي وكانون الثاني العام الحالي.

ولم تظهر عليهما أعراض كورونا عند وصولهما إلى مطار إنتشون الدولي، ولم يخضعا لفحوصات كورونا أثناء إجراءات الدخول، ووصلا عبر قطار متخصص للأشخاص القادمين من الخارج إلى محطة ماسان للقطار، وخضعا لفحوصات كورونا في مركز صحي أثناء العزل الذاتي الإلزامي في المنزل وجاءت نتائجهما إيجابية، وتم نقلهما إلى مركز ماسان الطبي للعلاج.



وفي اليوم السابق، تم تأكيد إصابة مواطنين اثنين آخرين قادمين من العراق بفايروس كورونا في مدينة يونغ إن بإقليم كيونغ كي، في ضواحي سيئول، وعاد الرجلان في الخمسينات والثلاثينات من العمر، من العراق إلى كوريا الجنوبية في يوم 14 تموز، حيث كانا يعملان في موقع للبناء وتم نقلهما إلى مستشفى سو وون للعلاج.

وتم تأكيد إصابة عامل آخر بفيروس كورونا مؤخرا في موقع بناء لمصفاة النفط في مدينة كربلاء، ويتلقى العلاج في الوقت الحالي في مستشفى بالعراق وفقا لما ذكرته السفارة الكورية الجنوبية لدى بغداد.