- 1/2
- 2/2
2020-07-16 | 08:41
4,792 مشاهدة
نجح نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، علي عدنان، ان يفتتح موسمه الجديد مع فريقه فانكوفر وايتكابس بهدف من طراز "عالمي".
واحتاج علي عدنان الى 7 دقائق فقط كي يسجل هدفاً رائعاً بعدما تجاوز الدفاع ووضع الكرة بقدمه اليمنى في السفل الزاوية اليسرى لحارس الفريق المنافس.
ورغم الخسارة، إلا ان علي عدنان تحصل على جائزة نجم المباراة بتقييم 8.7 من 10.
يذكر أن عدنان كتب اسم اسطورة الكرة العراقية "احمد راضي" على قميصه، قبل انطلاق المباراة تكريماً للنجم الراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. علي عدنان يخطف الأضواء في اميركا بهدف 'عالمي' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.