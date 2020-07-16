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بالفيديو.. علي عدنان يخطف الأضواء في اميركا بهدف 'عالمي'

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2020-07-16 | 08:41

بالفيديو.. علي عدنان يخطف الأضواء في اميركا بهدف

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نجح نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، علي عدنان، ان يفتتح موسمه الجديد مع فريقه فانكوفر وايتكابس بهدف من طراز "عالمي".
ولعب عدنان ورفاقه، مباراتهم الأولى في الدوري الأميركي MLS امام فريق سان خوسيه إيرثكويكس، فجر اليوم، حيث انتهت المواجهة بفوز إيرثكويكس بنتيجة 4-3.

واحتاج علي عدنان الى 7 دقائق فقط كي يسجل هدفاً رائعاً بعدما تجاوز الدفاع ووضع الكرة بقدمه اليمنى في السفل الزاوية اليسرى لحارس الفريق المنافس.

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ورغم الخسارة، إلا ان علي عدنان تحصل على جائزة نجم المباراة بتقييم 8.7 من 10.

يذكر أن عدنان كتب اسم اسطورة الكرة العراقية "احمد راضي" على قميصه، قبل انطلاق المباراة تكريماً للنجم الراحل.

 

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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