الأردن يعلن عودة المدارس بداية سبتمبر المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير التربية والتعليم الأردني تيسير النعيمي الأربعاء استئناف الدراسة في الأول من سبتمبر المقبل بعد توقف دام أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.



وقال النعيمي في مؤتمر صحافي إنه "تقرر تثبيت موعد بدء العام الدراسي المقبل للطلبة في الأول من شهر سبتمبر المقبل، والهيئة التدريسية في 25 أغسطس المقبل".

وأضاف أن "تخطيط الوزارة للعام الدراسي المقبل سيكون استثنائي؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن "شكل العودة سيكون مرهونا باستقرار الوضع الوبائي".

وأوضح النعيمي أن "هناك تنسيقا يوميا مع وزارة الصحة، ولجنة مشتركة لدراسة البروتوكول الصحي والتربوي كاملا"، مشيرا إلى أن "هناك شروطا ومعايير صحية يجب توافرها والمحافظة عليها عند بدء العام الدراسي والتي تضمن صحة وسلامة الطلبة" دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

Advertisements

ويبلغ عدد الطلاب والتلاميذ في الأردن أكثر من مليون و500 الف يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية، واكثر من 500 الف يدرسون في نحو 3500 مدرسة خاصة.

وقررت الحكومة الأردنية تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات) في 14 مارس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبدأ الأردن بتخفيف قيود الإغلاق، لكنه أبقى قواعد التباعد الاجتماعي مع ضرورة وضع الكمامات والقفازات في معظم الأماكن العامة وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وما زالت رحلات الطيران الخارجية متوقفة ودور السينما وصالات الأعراس والمناسبات مغلقة، فيما يستمر حظر التجوال من منتصف الليل لغاية الساعة الثامنة صباحا ساريا.

واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد أن بلاده نجحت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد الذي بات "تحت السيطرة" في الأردن.

وسجلت المملكة حتى اليوم 1198 إصابة مؤكدة بالفيروس وعشر وفيات، بحسب الأرقام الرسمية. وتم شفاء 1013 من هؤلاء المصابين.