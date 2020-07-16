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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت جنوب غرب الولايات المتحدة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وأشار إلى أنه يخضع حاليا للحجر الصحي.
وقال ستيت إنه يشعر بأنه ليس على ما يرام قليلا، موضحا أنه يعمل على تعقب المخالطين له أثناء عزله في المنزل.
ويعتقد أنه أول حاكم لولاية أمريكية يصاب بفيروس كورونا.
وقال الحاكم إنه لا يعتزم وضع سياسة لفرض ارتداء الكمامات في أنحاء الولاية.
وحضر ستيت تجمعا نظمه الرئيس دونالد ترامب في أوكلاهوما الشهر الماضي، على الرغم من التحذيرات من أن الحدث قد يكون نوعا من التجمعات التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا
وتشهد الولاية ارتفاعا حادا في حالات الإصابة، وسجلت السلطات الصحية هذا الأسبوع أكثر من 1000 إصابة جديدة في يوم واحد للمرة الأولى.
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