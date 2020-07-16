شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على نتيجة فحص كورونا الجديد لرئيس البرازيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت شبكة سي.إن.إن البرازيل الإخبارية الأربعاء أن اختبارا جديدا أثبت عدم تعافي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي أصيب به قبل أسبوع.



ومنذ التأكد من إصابته بمرض كوفيد-19 ، الذي يسببه فيروس كورونا، يقول بولسونارو إنه ما زال في صحة جيدة. وقال مطلع الأسبوع الجاري إنه سيستأنف عمله المعتاد لو جاءت نتيجة الاختبار سلبية.

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