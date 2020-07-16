شكرا لقرائتكم عبدالرحمن أبو زهرة: أعاني من الاكتئاب والجيل الجديد يتخلص منا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عبّر الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، عن حزنه الشديد بسبب إهمال المخرجين لجيل الكبار من الممثلين، وعدم الاستعانة بهم للمشاركة في الأعمال الفنية الحديثة، مضيفًا: "الجيل الجديد اتفق على التخلص منا".

عبدالرحمن أبو زهرة

وقال الفنان القدير في تصريحات تلفزيونية، بإحدى الفضائيات المصرية، إنه يعاني من الاكتئاب الشديد ويشعر بالغربة في الساحة الفنية، موضحًا أنه بدأ العمل بالتمثيل قبل أن يولد كل المخرجين الذين يعملون حاليًا في مصر، ومع ذلك يتعمدون إهماله ولم يطلبوا منه المشاركة في أي أعمال فنية يقومون بإخراجها.

وأوضح الفنان المصري أنه احتفل في مارس الماضي بمرور 60 عامًا على احترافه التمثيل، معقبًا: "أنا لو مشتغلتش في التمثيل ممكن أموت".

وأوضح أن المخرجين المصريين الكبار أمثال محمد فاضل وأنعام محمد علي يجلسون في منازلهم ولا يجدون عملًا، مضيفًا: "يظهر أن الجيل الجديد من المخرجين اتفق على أنه يتخلص منا".

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وذكر أبو زهرة أنه تربى وسط عمالقة الفن في الشعر والغناء والرقص الشعبي، لكن الآن لا يرى أي مطرب أو شاعر على الساحة الفنية.

وتابع أنه يفكر حاليًا في اعتزال التمثيل لعدة أسباب، أهمها عدم عرض أعمال جديدة عليه، وثانيها الخوف من الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه الفنان المصري رسالة إلى المنتجين قائلًا: "يوجد شخص اسمه عبدالرحمن أبو زهرة نفسه يأخد فرصة في بطولة عمل كوميدي"، مردفًا أنه ممثل كوميدي كبير كما يتعجب من حصره في أدوار تراجيدية.

كما كشف عن تفكيره في الذهاب إلى طبيب نفسي بسبب الاكتئاب الذي يعاني منه، وذلك بعدما فقد زوجته التي استمرت قصة حبهما لمدة 56 عامًا، مبينًا أن صدمة فقدانها كانت كبيرة جدًا عليه.

وشارك الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة خلال مسيرته الفنية التي استمرت أكثر من 60 عامًا في عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها مسلسلات "لن أعيش في جلباب أبي"، و"جحا المصري"، و"الملك فاروق"، وأفلام "الجزيرة" و"الحاسة السابعة"، وغيرها.