شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم أردوغان .. شرطة تركيا تعتدي على مسيرة لمصابي الانقلاب المزعوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت قوات الشرطة التركية، على مسيرة لمصابي 15 يوليو 2016، أثناء توجههم إلى النصب التذكاري لـ15 يوليو بالعاصمة التركية أنقرة.

ووفقًا لمقطع فيديو تداوله مواقع التواصل الاجتماعي، منعت قوات الشرطة التركية الصحفيين من التصوير وطالبتهم بالمغادرة، ومن المقرر أن يُحيي الشعب التركي، الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

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وتعيش تركيا هذه الأيام ذكرى انقلاب 15 يوليو المزعوم، وتقول تركيا إن أنصار فتح الله جولن الذي يعيش في الولايات المتحدة منذ 1999 مسؤولون عن محاولة الانقلاب التي قتل خلالها 251 شخصاً. وينفي جولن ضلوعه في المحاولة.

وقال موقع تركيا الآن أن مصادر ذكرت أن الجنود الذين صدرت بحقهم مذكرات الاعتقال كانوا على تواصل عبر الهاتف مع مسؤولين كبار من حركة جولن بين 2010 و15 يوليو 2016 عندما وقعت محاولة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين سجن عشرات الآلاف في انتظار محاكمتهم بسبب صلات بجولن بينما أقيل أكثر 150 ألفاً أو أوقفوا عن العمل من وظائف في القطاعين العام والخاص للسبب ذاته.