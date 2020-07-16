النقب: الشرطة تطالب منقبات بكشف وجوههن وتغرمُهن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس اتحاد المحامين العرب في النقب، سليمان العبرة، إن الشرطة طالبت منقبات عربيات بالكشف عن وجوههن في مدينة بئر السبع، مؤخرا، وغرمتهن بادعاء عدم ارتداء كمامة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحامي العبرة، لـ"عرب 48"، صباح اليوم الخميس، أن "الشرطة في بئر السبع توقف العربيات المنقبات، وتطلب منهن رفع النقاب، وتحرر مخالفات بحجة عدم ارتداء الكمامات تحت النقاب".

وختم بالقول إن "اتحاد المحامين العرب في النقب يؤكد استعداده للعمل مجانا من أجل إلغاء تلك المخالفات لمن يتوجه لنا عبر هاتف رقم 0548140146 أو عبر أحد الزملاء من المحامين العرب في النقب".

وادعت الشرطة أن "الحادث غير معروف، ولكن من الجدير بالذكر أن واجب ارتداء الكمامات هو مسؤولية شخصية وعائلية ومسؤولية المجتمع بأسره".