الجاليات الفلسطينية: 181 حالة وفاة و3537 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت في ساعات الليل حالتي وفاة جديدتين بصفوف الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية والجزائر، لترتفع حصيلة وفيات كورونا بصفوف أبناء الجاليات حول العالم إلى 181 وفاة، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الجاليات الفلسطينية إلى 3537 بعد تسجيل 5 إصابات في أميركا، وإصابتين في الجزائر، بينما بلغت حالات التعافي 1523 حالة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، بتسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية، للمواطنة انشراح خليل مهدي (74 عاما) في ولاية تيارت، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2، وتسجيل إصابتين جديدتين ليرتفع عدد الإصابات إلى 18.

وتخضع الإصابات الجديدة للحجر الصحي المنزلي ووضعها مستقر، وتتابع السفارة أوضاع أسرة الفقيدة وتقف الى جانبها لتلبية احتياجاتها، وتطمئن على الحالات المصابة.

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بدوره، أعلن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية في ولاية شيكاغو للمواطن علي محمود شعبان (47 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 65، وتسجيل 5 إصابات جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولاية نيويورك، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1943.

إلى ذلك، تابع فريق العمل المختص في الوزارة الخارجية جميع الترتيبات والتنسيقات اللازمة لسفر 23 طالبا وطالبة مقدسيين في السنتين الأخيرتين من دراستهم في مصر، حيث غادروا الوطن، مساء الأربعاء، ووصلوا إلى القاهرة.

واستقبل السفير أحمد الديك العائدين من الولايات المتحدة في معسكر النويعمة، وكان في استقبالهم أيضا قوات الأمن الوطني والشرطة والأجهزة المختلقة وطواقم وزارة الصحة، وأخذت طواقم الصحة عينات الفحص للاطمئنان على خلوهم من الفيروس.