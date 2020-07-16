يافا: استمرار الاحتجاجات ضد تجريف مقبرة الإسعاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن مقبرة الإسعاف المنبثقة عن الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، مساء أمس الأربعاء، في اجتماع طارئ عقدته في ساحة مسجد العجمي بالمدينة، وسط مشاركة من الأهالي على استمرار الاحتجاجات ضد أعمال تجريف مقبرة الإسعاف التي تنفذها بلدية تل أبيب بهدف إقامة مبنى لإيواء المشردين.

وبحث الاجتماع الطارئ آخر المستجدات والتطورات في قضية مقبرة الإسعاف، بعدما استأنفت بلدية تل أبيب أعمال التجريف والحفريات على أرضها، أول من أمس الثلاثاء، وأحضرت آليات ثقيلة إلى المقبرة بهدف وضع الأساسات لمشروع البلدية، أمس.

وتحدث في الاجتماع الشيخ عصام سطل، ورئيس طاقم الدفاع القضائي عن المقبرة، المحامي رمزي كتيلات، ورئيس لجنة الوقف الإسلامي بيافا، المحامي محمد دريعي، ورئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة بيافا، الحاج طارق أشقر.

هذا، وأجمع المشاركون في الاجتماع الطارئ على مواصلة النضال للدفاع عن مقبرة الإسعاف الإسلامية بيافا.