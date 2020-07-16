أم الفحم: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت بلدية أم الفحم إن 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا سُجّلت في المدينة، اليوم الخميس.

وأكد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه "وفق المعطيات الجديدة لوزارة الصحة فإن عدد الإصابات المؤكدة في المدينة حتى صباح اليوم الخميس، هو 172 إصابة، وعدد المتعافين 99 حالة، وعدد الإصابات النشطة الآن هو 73 حالة".

وأشار إلى أن "عدد الحالات الجديدة لهذا الأسبوع كانت 20 إصابة، وعدد الإصابات الجديدة لهذا اليوم هو 8 إصابات، وعدد الفحوصات التي تمت هذا الأسبوع 454 فحصا".