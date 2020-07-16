شكرا لقرائتكم خبر عن استفحال فيروس كورونا بين رجال شرطة الفلبين والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين رجال الشرطة في الفلبين إلى 1298.

Advertisements وأكدت الخدمة الصحية للشرطة الوطنية الفلبينية إصابة 59 رجل شرطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الفلبين. وأشارت الخدمة الصحية إلى أن 529 رجل شرطة تعافوا من الفيروس الفتاك، بينما ثبت عدد الوفيات بين رجال الشرطة عند تسعة حالات فقط، وقالت إنها تراقب 640 حالة لاحتمال إصابتها بالفيروس، بينما هناك1387 حالة مشتبه في إصابتها بين صفوف الشرطة الفلبينية.

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