صحيفة: تسجيل "صفر وفيات" بشأن كورونا إنجاز بالإمارات التي تحتضن مقيمين من أكثر من 206 دول

الخميس 16 يوليه 2020

قالت صحيفة إماراتية، بشارة خير من قائد الخير زفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بأنه وبفضل الله وتوفيقه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في دولة الإمارات جراء الإصابة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة..



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الخميس كانت تلك البشرى تأكيداً لنصر ترسمه الدولة بفضل الأبطال والمخلصين في ظل قيادة علمت الجميع أننا نمتلك من الشجاعة والتصميم والثقة ما لا حدود له في قهر أي تحدٍ كان وتجاوز أي ظرف دقيق مهما كان طارئاً.. إنها حكاية وطن يصنع المنجزات ويحقق الأحلام ويرسخ صوابية بوصلة العمل الوطني في كل مجال.. وفي تحدٍ غير مسبوق عالمياً وقلما قارعت البشرية مثيلاً له منذ قرابة قرن كامل في محاصرة وباء خطر على غرار فيروس "كوفيد 19″، كان العمل على جميع النواحي للحد من الفيروس ودعم كافة القطاعات وتقديم العلاج للمصابين وحصر جميع الحالات.. إنها جوانب مشرقة ومشرفة من مسيرة وطن ما كان يمكن تصورها لولا قيادة تجيد ترجمة العزيمة والإرادة عبر استراتيجيات تكفل إحداث النتيجة المطلوبة على أرض الواقع.

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وأشارت إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شدد على أهمية مواصلة التقيد التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة أنه من المعروف أن النتائج المبهرة التي تحققت بفعل الجهود والمساعي الكبرى والوعي المجتمعي والحرص على أداء المسؤولية المستحقة على كل فرد لا تعني انتهاء التحدي الذي لا يزال قائماً، بل إن المعادلة اليوم بدء استعادة الحياة الطبيعية والحفاظ على أمن وصحة المجتمع وجميع أفراده وشرائحه، حيث قال سموه: "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب "كوفيد 19″ في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً.. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت لمحيطها وللعالم تجربة غنية يمكن أن تثري المساعي العالمية خاصة أنها تقوم بدور رئيسي في الجهود عبر دعم مئات الآلاف من العاملين في القطاع الصحي في 71 دولة، وحظيت باحترام وتقدير الجميع في كل مكان لما كان لدورها من آثار إيجابية لقيت إشادة واسعة مع كل ما قامت به وما قدمته من تسهيلات لكل جهد هادف يتم العمل عليه، فضلاً عن تأكيدها المتواصل على أهمية رص الصفوف العالمية وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك في مواجهة وباء لا يستثني أحداً والجميع مهدد به.

وأكدت في ختام افتتاحيتها أنه في ظل القيادة الرشيدة تستمر المسيرة وفي كل تحدٍ هناك إنجاز، وفي كل مرحلة هناك خبرات مكتسبة تتراكم، وأمام شرف المواجهة لصالح دولة الإمارات فإن النجاح سيكون بدون أدنى شك مُطعماً بالتميز والابتكار والإبداع، ولاشك أن تسجيل "صفر وفيات" إنجاز في دولة تحتضن مقيمين من أكثر من 206 دول وتعاملهم كأبنائها وتؤكد في كل مرحلة أنهم في وطنهم وأمانة كبرى وتحرص على تأمين كل مقومات الحياة الكريمة لهم والحفاظ على صحتهم، وترسم في تاريخ البشرية صفحات مضيئة وملهمة تغني الفكر الإنساني في خوض التحديات الكبرى.. في الوطن يتحدث القائد بكلمات معبرة ومنذ "لا تشلون هم" إلى آخر لحظة في المواجهة المستمرة مع التحدي نثق ونؤمن أننا في أيدٍ أمينة وهذا ما يدفعنا للالتزام بواجباتنا أكثر ونحن نعيش الفخر والاعتزاز والتقدم وما نشهده من نجاحات وإنجازات رائدة.