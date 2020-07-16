الإمارات تقدم أكثر من 1069 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة

الخميس 16 يوليه 2020

قدمت دولة الإمارات أكثر من 1069 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.



وأرسلت دولة الإمارات امس طائرة مساعدات ثانية تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كازاخستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، فإن المساعدات سيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان: "إن دولة الإمارات لم تدخر جهدا في سبيل توفير أفضل الظروف الصحية، وتقديم المساعدات الطبية لدعم كازاخستان وتعزيز قدراتها في مواجهة تداعيات الأزمة الناجمة عن الفيروس".

وأضاف أن كازاخستان تعد من أوائل الدول التي تلقت مساعدات طبية من دولة الإمارات، فخلال شهر أبريل الماضي، أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كازاخستان واستفاد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات: "نشكر قيادة دولة الإمارات على دعمها الكبير لكازاخستان. إن العلاقات الثنائية التي تربط بين بلدينا هي علاقات أخوية متميزة ومتينة".

وأضاف: "نحن لن نستطيع أن نجتاز هذه الأزمة إلا بالتعاون والترابط، وهذا ما أثبتته دولة الإمارات من خلال تقديمها المساعدات الإنسانية لجمهورية كازاخستان والعديد من الدول الأخرى"