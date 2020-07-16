هيئة صحة دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تعقيم منشآتها الصحية

الخميس 16 يوليه 2020

بدأت هيئة الصحة بدبي، باستخدام الروبوتات الذكية في تعقيم المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها ضمن إجراءاتها الاحترازية لتعزيز سلامة الموظفين والمراجعين لمنشآتها الصحية، تزامناً مع العودة الكاملة لتقديم كل الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى.



وقالت مدير مشاريع وقائد فريق المستقبل في هيئة الصحة بدبي خلود عبدالله آل علي، إن الهيئة بدأت باستخدام 8 روبوتات ذكية لإجراء عمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لكل الغرف والممرات بمنشآتها الصحية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتبني أحدث التقنيات والأنظمة الذكية في عملياتها وإجراءاتها المتماشية مع خططها الاستراتيجية، لمواكبة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وأوضحت آل علي المميزات المتعددة لروبوت الأشعة فوق البنفسجية والمتمثلة في قدرته على التحرك التلقائي دون الحاجة للتدخل البشري، وضمان تغطية أكبر وأفضل للمناطق كثيرة اللمس وبمدى 360 درجة، مع القدرة على إعادة العملية نفسها بدقة عالية مرات عدة، واعتماد معايير معينة لتعقيم جميع الغرف مع إعداد تقارير لإثبات تنفيذ التعقيم، إضافة الى سهولة استخدام التقنية في روتين التنظيف والتعقيم اليومي بمساحات كبيرة وسرعة تراوح بين 10-15 دقيقة لتعقيم الغرفة الواحدة، مما يسهم في تقليل العدوى وتحسين الرعاية الصحية داخل المنشآت الصحية.

وأكدت أهمية هذه التقنية التي يمكن توظيفها في تعقيم العديد من الأماكن مثل: المكاتب، وغرف وممرات المستشفيات وغرف العمليات، والمستودعات، والوحدات السكنية، وغيرها من الأماكن.

واستعرضت آل علي الجهود الكبيرة والاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتوفير كل وسائل السلامة والإجراءات الاحترازية داخل مستشفياتها ومراكزها الصحية والتخصصية، لتفادي نقل العدوى في ظل العودة الكاملة لاستقبال المرضى والمراجعين.