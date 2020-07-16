بالصور.. حريق يلتهم خيام المعتصمين بالحبوبي

اندلع حريق صباح اليوم الخميس، في عدد من خيام المعتصمين بساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وقال مراسل الخليج 365، ان حريقا التهم عدد من خيام المعتصمين بساحة الحبوبي وسط الناصرية، ما ادى الى الحاق اضرار فيها دون تسجيل اية اصابات بشرية.

واضاف ان فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق، مشيرا الى ان اسباب اندلاعه لم تعرف حتى الان، الا ان الشرطة الماسكة لقاطع حماية ساحة التظاهر تقول إنه تماس كهربائي.

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