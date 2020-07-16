مصدر يكشف تفاصيل زيارة الكاظمي إلى واشنطن

كشف مصدر حكومي، عن جدول أعمال زيارات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن وطهران والرياض خلال الشهر الحالي.

ونقلت روسيا اليوم عن المصدر قوله إن "الكاظمي سيبحث، خلال زياراته المرتقبة إلى أمريكا وإيران والسعودية، تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، والتخفيف من التوتر بين طهران والرياض، كما سيبحث مع المسؤولين في هذه الدول ضرورة إبعاد العراق عن الصراعات بينها".

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وأضاف أن "الكاظمي سيعمل على مسك العصا من المنتصف وسيحاول أن يصل إلى مراحل تُبعد خطر هذه الصراعات عن العراق على الأقل في فترة رئاسته للحكومة".

وأشار إلى أن "الزيارات ستُركز أيضا على دور هذه الدول في تخفيف التوتر في العراق والمنطقة"، مبينا أن "الزيارة الأهم ستكون إلى واشنطن لاستكمال الحوار الاستراتيجي بين البلدين".